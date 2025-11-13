Arfin India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arfin India ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arfin India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte Arfin India ebenfalls ein EPS von 0,150 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at