Arfin India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arfin India hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arfin India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,93 Milliarden INR im Vergleich zu 1,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,920 INR gegenüber 0,540 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,14 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,18 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at