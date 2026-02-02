|
Arfin India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Arfin India lud am 31.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arfin India 0,180 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Arfin India mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,20 Prozent gesteigert.
