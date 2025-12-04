Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
04.12.2025 22:30:40
Argan, Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $30.737 million, or $2.17 per share. This compares with $28.010 million, or $2.00 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $251.153 million from $257.008 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.737 Mln. vs. $28.010 Mln. last year. -EPS: $2.17 vs. $2.00 last year. -Revenue: $251.153 Mln vs. $257.008 Mln last year.
Analysen zu Argan Inc
