Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
03.09.2026 04:54:57
Argan, Inc. Reports Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $53.30 million, or $3.76 per share. This compares with $35.28 million, or $2.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 61.5% to $383.98 million from $237.74 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.30 Mln. vs. $35.28 Mln. last year. -EPS: $3.76 vs. $2.50 last year. -Revenue: $383.98 Mln vs. $237.74 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Argan Inc
|
01.09.26
|Ausblick: Argan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.06.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Argan Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Argan Inc
|375,00
|6,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.