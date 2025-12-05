Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
05.12.2025 18:22:58
Argan Shares Drop 13% Despite Higher Q3 Earnings
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) is down 15.54 percent, falling $55.39 to $301.00 on Friday, even after reporting higher third-quarter earnings the previous day. The company posted net income of $30.74 million, or $2.17 per share, compared with $28.01 million, or $2.00 per share, a year earlier. Revenue slipped 2.3 percent to $251.15 million from $257.01 million last year.
Argan is currently trading at $310.80 versus a previous close of $356.39. The stock opened at $348.74 and has traded between $278.04 and $312.88 so far today, with volume at 707,191 shares.
The company's 52-week range is between $101.02 and $399.30.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Argan Incmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Argan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Argan Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Argan Inc
|266,00
|-11,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.