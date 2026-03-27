Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
27.03.2026 19:06:06
Argan Shares Surge 35% After FY26 Earnings And Revenue Increase
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) shares surged 35.21 percent, up $144.67 to $555.52 on Friday, after the company reported full-year net income of $49.21 million, compared with $31.37 million a year earlier, driven by stronger project activity and improved profitability. EPS rose to $3.47 from $2.22 in the prior year, while revenue increased 12.7 percent to $262.05 million from $232.47 million.
The stock is currently trading at $555.52, above its previous close of $410.85, after opening at $505.60. Shares traded in a range of $509.40 to $564.77 during the session on the New York Stock Exchange, with volume reaching 1.31 million shares, well above the average daily volume of 0.41 million.
Argan's 52-week range is $111.16 to $564.77.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Argan Inc
|
25.03.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Argan Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Argan Inc
|398,00
|13,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.