Argan Shares Surge 35% After FY26 Earnings And Revenue Increase

(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) shares surged 35.21 percent, up $144.67 to $555.52 on Friday, after the company reported full-year net income of $49.21 million, compared with $31.37 million a year earlier, driven by stronger project activity and improved profitability. EPS rose to $3.47 from $2.22 in the prior year, while revenue increased 12.7 percent to $262.05 million from $232.47 million.

The stock is currently trading at $555.52, above its previous close of $410.85, after opening at $505.60. Shares traded in a range of $509.40 to $564.77 during the session on the New York Stock Exchange, with volume reaching 1.31 million shares, well above the average daily volume of 0.41 million.

Argan's 52-week range is $111.16 to $564.77.