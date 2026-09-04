Argan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Argan hat am 02.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Argan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,50 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 384,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Argan 237,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at