arGEN-X Aktie
WKN DE: A2H9WD / ISIN: US04016X1019
|Erfolgsstory
|
26.08.2026 13:19:00
arGEN-X-Aktie im Plus: Hochstufung auf 'Buy' durch UBS mit höherem Kursziel
Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für arGEN-X von 960 auf 1.400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart.
Die arGEN-X-Aktie notiert in Brüssel zeitweise 2,98 Prozent höher bei 905,40 Euro.
/ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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