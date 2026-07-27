Forte Biosciences Aktie

Forte Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MGA / ISIN: US34962G2084

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Immunologie-Pipeline 27.07.2026 09:36:08

arGEN-X-Aktie schwächer: Erwerb von Forte Biosciences

arGEN-X-Aktie schwächer: Erwerb von Forte Biosciences

arGEN-X verstärkt seine Immunologie-Pipeline mit einem Zukauf in den USA.

Der Biotechspezialist hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences für 77 US-Dollar je Aktie in bar geschlossen, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Der Deal bewerte das Eigenkapital von Forte Biosciences mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro). Zuletzt hatte die Aktie im US-Handel mit knapp 55 Dollar geschlossen. Noch bis in den Juli hinein war der Kurs allerdings um die 20 Dollar gependelt, bevor positive Studiendaten den Wert anfachten.

Mit dem Zukauf will arGEN-X seine immunologischen Therapien um das in der Entwicklung befindliche Medikament FB102 mit dem Anti-CD122-Antikörper ausbauen. Das Entwicklungsprogramm verfügt laut Mitteilung bereits über einen klinischen Proof-of-Concept bei Vitiligo (Pigmentstörung) und Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und besitze das Potenzial, bei zahlreichen weiteren Autoimmunerkrankungen eingesetzt zu werden.

arGEN-X will mindestens eine Mehrheit der Aktien angedient bekommen. Das Geschäft unterliegt den Angaben zufolge keiner Finanzierungsklausel und werde vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln von arGEN-X finanziert. Der Abschluss der Übernahme wird - vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen - im dritten Quartal erwartet.

Der gebotene Preis entspreche einem Aufschlag von etwa 86 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie seit der Veröffentlichung positiver Phase-1b-Daten des Medikaments FB102 zur Hautkrankheit Vitiligo am 9. Juli 2026, hieß es.

An der Euronext verliert die arGEN-X-Aktie zeitweise 0,45 Prozent auf 800,80 Euro.

/err/lew/men

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Weitere Links:

arGEN-X-Aktie im Plus: US-Behörde gibt grünes Licht für Vyvgart

Bildquelle: Pressmaster / Shutterstock.com

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