Forte Biosciences Aktie
WKN DE: A40MGA / ISIN: US34962G2084
|Immunologie-Pipeline
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27.07.2026 09:36:08
arGEN-X-Aktie schwächer: Erwerb von Forte Biosciences
Mit dem Zukauf will arGEN-X seine immunologischen Therapien um das in der Entwicklung befindliche Medikament FB102 mit dem Anti-CD122-Antikörper ausbauen. Das Entwicklungsprogramm verfügt laut Mitteilung bereits über einen klinischen Proof-of-Concept bei Vitiligo (Pigmentstörung) und Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und besitze das Potenzial, bei zahlreichen weiteren Autoimmunerkrankungen eingesetzt zu werden.
arGEN-X will mindestens eine Mehrheit der Aktien angedient bekommen. Das Geschäft unterliegt den Angaben zufolge keiner Finanzierungsklausel und werde vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln von arGEN-X finanziert. Der Abschluss der Übernahme wird - vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen - im dritten Quartal erwartet.
Der gebotene Preis entspreche einem Aufschlag von etwa 86 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie seit der Veröffentlichung positiver Phase-1b-Daten des Medikaments FB102 zur Hautkrankheit Vitiligo am 9. Juli 2026, hieß es.
An der Euronext verliert die arGEN-X-Aktie zeitweise 0,45 Prozent auf 800,80 Euro.
/err/lew/men
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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