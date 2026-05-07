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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Umsatzsprung in Q1 07.05.2026 16:03:00

arGEN-X-Aktie sinkt: Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Unternehmen an

arGEN-X-Aktie sinkt: Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Unternehmen an

Der starke Lauf seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten arGEN-X auch zum Jahresstart Schub verliehen.

Der Konzernumsatz - der sich aktuell noch nahezu allein aus dem einen Mittel speist - sei im ersten Quartal um 63 Prozent auf gut 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) in die Höhe geschnellt, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Analysten hatten in etwa mit diesem Erlös gerechnet. Die Aktie stieg zum Handelsstart an der Euronext in Brüssel über drei Prozent an. Später notiert sie sogar 0,70 Prozent im Minus bei 693,60 Euro.

Ergebnisseitig schlug sich arGEN-X aber noch deutlich besser als gedacht: Der operative Gewinn erhöhte sich mit 394 Millionen Dollar nahezu auf das Dreifache, und unter dem Strich konnten die Niederländer ihren Überschuss mit 366 Millionen Dollar mehr als verdoppeln.

arGEN-X' Erfolgsgeschichte mit Vyvgart hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Schwung gewonnen. Das erste Quartal sei für das Medikament das 17. in Folge mit Wachstum gewesen, sagte Unternehmenslenkerin Karen Massey laut Mitteilung. Das Mittel mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird unter anderem zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (Mg) eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche.

Aktuell hofft der Konzern, von der US-Arzneimittelbehörde FDA auch die Zulassung für das Mittel für weitere Patientengruppen zu erhalten. Gäbe es grünes Licht, wäre Vyvgart die einzige zugelassene Arznei über das gesamte Spektrum der Mg-Erkrankung hinweg, sagte Managerin Massey. Darüber hinaus erforscht der Konzern das Medikament auch im Einsatz gegen andere Krankheiten - etwa aus dem rheumatischen Spektrum.

Tendenziell will sich arGEN-X mit einem größeren Portfolio an Wirkstoffen noch breiter aufstellen. So steht etwa als wichtiger Schritt die Auswertung einer zulassungsrelevanten Studie mit dem Wirkstoff Empasiprubart gegen die Multifokale motorische Neuropathie (MMN) bevor - eine seltene, aber schwere chronische Nervenerkrankung, die zu Muskelschwäche führt.

/tav/niw/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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