EURO STOXX 50
|
6 003,79
|
6,32
|
0,11 %
|Über Erwartungen
|
12.01.2026 14:16:38
arGEN-X-Aktie tiefrot: Starker Vyvgart-Umsatz
Laut Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank verfehlte das Unternehmen trotz des deutlichen Umsatzwachstums einige der optimistischeren Erwartungen am Markt. Er sieht in dem Rücksetzer vom Montag aber eine weitere Einstiegschance.
arGEN-X macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Zuletzt wurde es auch zur Anwendung bei Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie zugelassen.
Die vollständigen Zahlen für 2025 will arGEN-X im Februar 2026 veröffentlichen.
/err/stk/mis
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 003,76
|0,10%