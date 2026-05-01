Argenta Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Argenta Silver hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at