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01.05.2026 06:31:29
Argenta Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Argenta Silver hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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