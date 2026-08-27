Argenta Silver: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Argenta Silver hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Argenta Silver ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at