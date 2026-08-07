BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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07.08.2026 03:23:19
Argentina: Milei's property bill triggers protests, anger
Police clashed with protesters in Buenos Aires after thousands rallied against President Javier Milei's private property bill. The government had already dropped a provision on foreigners buying land in Argentina.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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