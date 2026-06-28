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28.06.2026 09:31:38
Argentiniens Kabinettschef tritt nach Skandal zurück
BUENOS AIRES (dpa-AFX) - In Argentinien ist der Kabinettschef des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei nach monatelangen Vorwürfen wegen unrechtmäßiger Bereicherung zurückgetreten. "Man hat mich als Kriminellen und Korrupten behandelt, obwohl mir kein einziger Korruptionsvorfall zur Last gelegt werden kann", begründete Manuel Adorni seinen Rücktritt in einem Schreiben. Die Vorwürfe seien nur Lügen.
Gegen Adorni, der seit November das Amt des Kabinettschefs innehatte und vorher Regierungssprecher war, hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Immobilien für deutlich mehr Geld erworben zu haben, als er eigentlich haben sollte. Er war zuletzt erheblich unter Druck geraten./aso/DP/zb
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