Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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02.09.2026 10:44:00
Argenx Has Delivered 18 Consecutive Quarters of Sales Growth -- but Is the Biotech Stock Still Underrated?
To say that Argenx (NASDAQ: ARGX) is growing is an understatement. The drugmaker has delivered an impressive 18 consecutive quarters of revenue growth. Its sales soared 60% year over year in the second quarter of 2026 and 17% sequentially. Investors have recognized Argenx's success. The biotech stock is handily beating the overall market so far this year and has more than doubled over the last three years. But is Argenx still underrated? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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