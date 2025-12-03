Argo Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Argo Gold hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Argo Gold 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at