Argo Graphene Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Argo Graphene Solutions hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Argo Graphene Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at