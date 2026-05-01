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01.05.2026 06:31:29
Argo Graphene Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Argo Graphene Solutions hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
Argo Graphene Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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