ARGO GRAPHICS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ARGO GRAPHICS stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 172,93 JPY gegenüber 21,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ARGO GRAPHICS mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at