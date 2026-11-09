ARGO GRAPHICS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ARGO GRAPHICS hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,81 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 20,53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at