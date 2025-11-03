ARGO GRAPHICS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ARGO GRAPHICS hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ARGO GRAPHICS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at