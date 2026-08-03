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03.08.2026 06:31:29
ARGO GRAPHICS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ARGO GRAPHICS veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 16,94 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ARGO GRAPHICS 16,76 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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