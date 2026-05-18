ARGO GRAPHICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARGO GRAPHICS präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,37 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARGO GRAPHICS ein EPS von 25,53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 22,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 263,53 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 87,39 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 71,53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ARGO GRAPHICS einen Umsatz von 69,54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at