Argus (Shanghai) Textile Chemicals A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Argus (Shanghai) Textile Chemicals A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 CNY, nach 0,110 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 292,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 198,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at