Argus (Shanghai) Textile Chemicals A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Argus (Shanghai) Textile Chemicals A stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,110 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 197,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at