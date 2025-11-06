Arhau a Aktie
WKN DE: A3C67M / ISIN: US04035M1027
|
06.11.2025 12:23:56
Arhaus, Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Arhaus, Inc. (ARHS) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $52.16 million, or $0.37 per share. This compares with $47.25 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $1.01 billion from $924.09 million last year.
Arhaus, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.16 Mln. vs. $47.25 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.34 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $924.09 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $336 - $366 Mln Full year revenue guidance: $1.35 - $1.38 Bln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arhaus Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Arhaus A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Arhaus A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Arhaus A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arhaus Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arhaus Inc Registered Shs -A-
|9,40
|-3,69%