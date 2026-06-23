ATG Aktie
WKN DE: 878341 / ISIN: CA90169P1027
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23.06.2026 23:41:27
Ari Emanuel in talks to buy West End and Broadway giant ATG for $6bn
People familiar with the situation hope deal can be concluded soon with theatre group’s private equity owner ProvidenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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