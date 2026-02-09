Ariake Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ariake Japan hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 86,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 122,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 18,65 Milliarden JPY gegenüber 17,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at