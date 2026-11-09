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09.11.2026 06:31:29
Ariake Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ariake Japan hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 59,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ariake Japan 55,74 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 16,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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