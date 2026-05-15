15.05.2026 06:31:29

Ariake Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ariake Japan ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ariake Japan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 80,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 68,96 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 296,96 JPY. Im Vorjahr waren 257,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ariake Japan 66,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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