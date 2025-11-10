Ariake Japan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ariake Japan hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,74 JPY gegenüber 8,78 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 15,87 Milliarden JPY, gegenüber 16,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at