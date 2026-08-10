Ariake Japan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ariake Japan ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ariake Japan die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,85 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,99 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at