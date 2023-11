Ariake Japan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ariake Japan präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,37 JPY, nach 43,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 46,04 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 14,72 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at