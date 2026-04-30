Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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30.04.2026 06:51:00
Ariane 6 liefert neuen Schub für das Amazon-Leo-Satellitennetz
Am Donnerstagvormittag startet eine Ariane 6 mit 32 neuen Satelliten für Amazons Internetdienst Leo. Künftig soll die europäische Rakete mehr Fracht tragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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