Arianne Phosphate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arianne Phosphate hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arianne Phosphate ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at