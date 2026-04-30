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30.04.2026 06:31:29
Arianne Phosphate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Arianne Phosphate hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,05 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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