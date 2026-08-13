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13.08.2026 06:31:29
Aries Agro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aries Agro hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 11,47 INR gegenüber 7,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aries Agro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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