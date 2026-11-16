Aries Agro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aries Agro hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,44 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,39 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,47 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at