ARIGATOU SERVICES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ARIGATOU SERVICES ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARIGATOU SERVICES die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 140,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ARIGATOU SERVICES noch ein Gewinn pro Aktie von 110,64 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ARIGATOU SERVICES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at