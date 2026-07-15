ARIGATOU SERVICES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ARIGATOU SERVICES hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 278,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 155,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at