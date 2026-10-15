ARIGATOU SERVICES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ARIGATOU SERVICES hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 204,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 138,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ARIGATOU SERVICES 2,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at