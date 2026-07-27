Arihant Capital Markets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arihant Capital Markets lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 780,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 507,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at