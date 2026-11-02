Arihant Capital Markets mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arihant Capital Markets hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,91 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Arihant Capital Markets 761,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 573,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at