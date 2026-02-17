Arihant Foundations Housing legte Quartalsergebnis vor

Arihant Foundations Housing hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,20 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 96,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,02 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at