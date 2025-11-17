Arihant Foundations Housing präsentierte Quartalsergebnisse

Arihant Foundations Housing hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 20,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,28 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arihant Foundations Housing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 878,0 Millionen INR im Vergleich zu 482,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at