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01.06.2026 06:31:29
Arihant Foundations Housing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arihant Foundations Housing hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,30 INR, nach 12,59 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arihant Foundations Housing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 674,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 59,17 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 46,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Arihant Foundations Housing mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 103,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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