Arihant Foundations Housing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arihant Foundations Housing stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 22,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arihant Foundations Housing 17,95 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 825,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at