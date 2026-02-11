Arihant Superstructures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arihant Superstructures stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,08 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at