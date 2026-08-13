Arihant Tournesol öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arihant Tournesol veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR gegenüber 2,05 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at