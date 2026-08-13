|
13.08.2026 06:31:29
Arihant Tournesol öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Arihant Tournesol veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR gegenüber 2,05 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!